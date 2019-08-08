تكنولوجيا: سامسونج تقدم قلم S بتجربة جديدة في هواتف Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق هواتف Galaxy Note 10 هذا العام بتجربة وتحسينات جديدة في قلم stylus، الذي يدعم الآن الإيماءات وإدارة واجهة الهاتف عن بعد ودون الحاجة إلى الضغط على الشاشة.

أضافت شركة سامسونج بعض التحسينات الهامة في قلم stylus الذي يدعم هاتف Galaxy Note 10 هذا العام، حيث يمكن للمستخدم التلويح في الهواء بقلم stylus للتحكم وإدارة واجهة هاتف Note 10، بتجربة تحاكي عصا بتقنية البلوتوث.

ويأتي قلم stylus مع هاتف Note 10 مع ميزة الإتصال بالبلوتوث الذي يرتكز على إستهلاك أقل للطاقة، ليدعم التحكم عن بعد في واجهة الهاتف وإدارة التطبيقات لاسلكياً.

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كما يدعم قلم stylus عدد 6 محاور يأتي من بينها مستشعر جيرسكوب، وتقنية تسارع جديدة، حيث يمكن للقلم دعم التنقل بين أنماط التصوير المختلفة في الكاميرة، والتحكم في تطبيق مختلفة مثل تطبيق اليوتيوب، Spotify، أو تطبيقات الوسائط المختلفة.

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