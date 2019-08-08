تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن جهاز Galaxy Book S بسعر 999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً الآن عن جهاز حاسب Galaxy Book S الذي يتوفر في الأسواق خلال شهر سبتمبر بسعر 999 دولار، كما يأتي بنظام تسغيل ويندوز 10.

جهاز Galaxy Book S هو أحدث إصدار من أجهزة الحاسب الذي قدم من سامسونج اليوم خلال فعاليات مؤتمر Note 10 الذي أقيم في نيويورك، حيث يأتي الجهاز بمعالج كوالكوم Snapdragon 8cx، كما يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10.

ويأتي جهاز Galaxy Book S بتصميم مختلف عن كلاً من أجهزة سامسونج المتحولة 2 في 1من Galaxy Book وGalaxy Book 2، حيث تقدم سامسونج الإصدار الجديد بتصميم نحيف جداً، مع اثنان من منافذ USB C، ومدخل للسماعات.

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وتؤكد سامسونج على أن جهاز Galaxy Book S يستمر بعمر شحن يصل إلى 23 ساعة كاملة، كما يدعم الشحن بنفس الشاحن السريع الذي يدعم هواتف Note 10 عبر منفذ USB C، أيضاً يأتي الجهاز بحجم شاشة 13 إنش تدعم خاصية اللمس، كما يدعم الحاسب الإتصال بشبكات LTE، لذا تشير سامسونج إلى أنه يقدم تجربة أقرب إلى الهواتف الذكية، كما يتوفر في سبتمبر بسعر يبدأ من 999 دولار.

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