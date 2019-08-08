تكنولوجيا: سامسونج تشرح سبب افتقار Galaxy Note 10 لمقبس سماعة الرأس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج للتو أن هاتف Galaxy Note 10 لن يحتوي على مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس، على الرغم من انه كان المتوقع ألا يفتقر الهاتف إلى هذا العنصر المهم.

ولكن ما السبب الذي دفع شركة سامسونج إلى الاستغناء عن مقبس 3.5 ملم؟

لقد أخبر أحدي مندوبي سامسونج موقع The Verge أن سامسونج قامت بالاستغناء عن مقبس سماعة الرأس لصالح بطارية أكبر، فحسبما ذٌكر، تم تزويد بطارية الهاتف بحوالي 100 مللي أمبير إضافيين.

وبالتأكيد تعد هذه أخبار سيئة للعديد من المستخدمين، فعلى الرغم من أن جودة سماعات البلوتوث قد تحسنت بشكل ملحوظ، إلا أن إزالة مقبس سماعة الرأس من الهاتف يبدو أمرًا معاديًا لشريحة كبيرة جدًا من المستخدمين.

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والآن، تعتبر سامسونج متساوية مع أبل من ناحية افتقار هاتفها الرائد إلى عنصر مهم مثل مقبس 3.5 ملم.

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