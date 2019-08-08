تكنولوجيا: سامسونج تقدم تجربة جديدة لبرمجيات DeX مع الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج هواتف Galaxy Note 10 اليوم بمجموعة من التحسينات والمواصفات الجديدة في التصميم والبرمجيات، وتحديث DeX يأتي من بين مميزات سامسونج الجديدة لهواتف Galaxy Note 10.

جاءت برمجيات DeX لدعم المستخدمين في الحصول على تجربة حاسب مكتبي من خلال إقتران الهاتف بشاشة كبيرة ولوحة مفاتيح وفارة لتجربة حاسب متكاملة، إلا أن سامسونج تقدم تجربة جديدة لبرمجيات DeX مع هواتف Note 10 اليوم.

وتأتي برمجيات DeX اليوم لتتيح للمستخدم ربط هاتف Note 10 بأحد أجهزة الحاسب بنظام تشغيل ويندوز أو ماك، ونقل نافذة متكاملة تضم جميع تطبيقات الهاتف لتتيح للمستخدم الوصول إلى هذه التطبيقات مباشرة من خلال جهاز الحاسب المحمول أو المكتبي.

ويمكن من خلال برمجيات DeX أيضاً أن يتحكم المستخدم في الهاتف عن بعد بشكل كامل، كما يمكن إستخدام وإدارة التطبيقات المثبتة على الهاتف، كما تدعم البرمجيات الجديدة سحب الملفات من جهاز الحاسب إلى الهاتف مباشرة من جهاز الحاسب.

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من جانب أخر يمكن لبرمجيات DeX أن تدعم أيضاً الأسلوب التقليدي السابق لإقتران هاتف Note 10 بشاشة خارجية مع فارة ولوحة مفاتيح، حيث سيحتاج المستخدم إلى محول USB-C إلى HDMI لتجربة DeX السابقة.

يذكر أن سامسونج قد عقدت شراكة مع مايكروسوفت لتحميل تطبيق Your Phone، لإرسال الرسائل النصية، وتصدير الصور لاسلكياً بين الهاتف وأجهزة الحاسب المميزة بنظام تشغيل ويندوز 10، أيضاً من بين أجهزة سامسونج التي تدعم برمجيات DeX الجديدة جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S6.

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