تكنولوجيا: فيديو: نظرة أولية على هواتف Galaxy Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعراض لتفاصيل ومواصفات هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus من خلال فيديو نوضح فيه النظرة الأولية لتصميم وتقنيات سامسونج الجديدة في سلسلة Note 10.

يتوافق كلاً من هاتفي سامسونج Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus في الكثير من مواصفات التصميم، كما تفتح شركة سامسونج الطلب المسبق اليوم لكلا الهاتفين.

ويتميز تصميم كلا الهاتفين بدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً يختفي مدخل السماعات 3.5مم من تصميم كلا الهاتفين، ويأتي الهاتفين بتقنية IR الأشعة تحت الحمراء، أيضاً من المقرر أن يتم إدراج سماعة في محتوى صندوق الهاتفين تدعم الإتصال بمنفذ USB C والتي تقدم من سامسونج بالتعاون مع شركة AKG، لذا من المتوقع أعلى جودة في الصوتيات في هاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus.

أيضاً في تقنية الصوتيات يأتي هاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus بنظام ستريو في الصوتيات مع اثنان من السماعات، ودعم لتقنية dolby atmos، لذا تأتي السماعات الخارجية في الهواتف بتجربة مميزة في الصوتيات.

من جانب أخر يدعم كلا الهاتفين شريحتين SIM، إلا أن Galaxy Note 10 لا يأتي بفتحة مايكرو SD على عكس هاتف Galaxy Note 10 Plus الذي يدعم مايكرو SD.

كما يتفق كلا الهاتفين في تصميم خارجي مميز بإطار من الألومنيوم، مع طبقة حماية من زجاج gorilla glass 6 في الجهة الأمامية والخلفية للهاتف، أيضاً يتميز هاتفي Note 10 بإنحناء أقل من الإنحناء المميز لهواتف Galaxy S10، لذا تظهر هواتف Note 10 بتصميم أعرض.

ويأتي هاتفي Galaxy Note 10 أيضاً بنفس السماكة 7.9مم، لكن يختلف وزن كل هاتف، كما تختلف سعة البطارية في كل هاتف أيضاً، حيث يأتي هاتف Galaxy Note 10 بسعة بطارية 3500 mAh، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بسعة بطارية 4000 mAh.

محتوى الصندوق لهاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus

تقدم سامسونج في صندوق التغليف الخاص بهاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus

طبقة حماية للشاشة المثبته مسبقاً

شاحن 3 بقدرة 25W بتقنية الشحن السريع، كما توفر سامسونج لاحقاً شاحن بقدرة 40W يباع بشكل منفصل

وحدة هاتف Galaxy Note 10

سماعة USB C

مواصفات هاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus

تقدم سامسونج هواتف Note 10 بأزرار للتحكم في الصوتيات وزر للتشغيل في الجهة اليسرى، والتي تتميز بإستجابة سريعة، أيضاً من خلال قائمة الإعدادات يمكن إعادة برمجة زر التشغيل، حيث يتوفر للمستخدم إختيار بضغط سريع، أو إختيار أخر بتنشيط مساعد Bixy، أو إختيار لتنشيط أحد التطبيقات.

أيضاً توجد إختيارات لبرمجة زر التشغيل عند الضغط المطول، ومنها إعادة تنشيط مساعد Bixy، أو الضغط المطول لإغلاق الهاتف، أيضاً يمكن برمجة الزر للضغط مرتين لتنشيط الكاميرة، لذا يتوفر للمستخدم أكثر من إختيار لبرمجة الهاتف بالتجربة المفضلة.

وفي تصميم الكاميرات يأتي كلا الهاتفين بكاميرة ثلاثية مع مستشعر رئيسي، وأخر مميز بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر telephoto يدعم التكبير البصري حتى مرتين، ويأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بكاميرة رابعة TOF لدعم التطبيقات ثلاثية الأبعاد، كما تدعم تصوير portrait على الوجه الأمثل.

كما يختلف تصميم الواجهة الأمامية لهاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus عن هاتف واجهة Note 9، حيث تتميز الإصدارات الجديدة بإطارات أنحف، كما تتميز الهواتف الجديدة بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يتوسط الشاشة ليقدم تجربة عرض أفضل.

أيضاً يأتي كلاً من هاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus بمستوى حماية أعلى مع خاصية التعرف على الوجه من خلال الكاميرة الأمامية، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة للتسجيل في الهاتف بتقنية الموجات فوق الصوتية لتقدم مستوى أعلى للحماية وإن لم تكن الأسرع، إلا أنها تقدم إستجابة ممتازة في التجربة الأولية، كما يدعم كلا الهاتفين ميزة الشحن العكسي والشحن اللاسلكي.

ويأتي هاتفي Galaxy Note 10 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما يأتي إصدار Plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، كما تأتي السعة التخزينية في UFS 3.0.

وتقدم سامسونج بعض الإختيارات في الألوان المتاحة لهاتف Galaxy Note 10 Plus، مثل الأزرق Aurora، والأبيض والأسود أيضاً، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 باللون الأحمر، والوردي، كما يأتي قلم S بلون خاص لكل إختيار.

Advertisements

مواصفات شاشة هواتف Galaxy Note 10

لا تدعم هواتف Galaxy Note 10 معدل تحديث كبير في الشاشة، إلا أن سامسونج تقدم الهواتف بتقنية always on display، كما يأتي Galaxy Note 10 بحجم شاشة 6.3 إنش، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بحجم 6.8 إنش، لذا يصعب التحكم بيد واحدة في الهاتف في إصدار Plus بعكس Galaxy Note 10، إلا أن الإصدارات المميزة بالشاشة كبيرة الحجم هي الإختيار المفضل للكثير من المستخدمين الآن، بشكل خاص مع الإطارات النحيفة المميزة للهواتف التي ستقدم أفضل عرض.

ويأتي كلا الهاتفين بشاشة dynamic amoled، لذا تقدم الشاشة أفضل عمق للون الأسود والألوان، أيضاً تدعم الشاشة تقنية HDR 10 Plus، كما تدعم الشاشات إضاءة ممتازة.

وتختلف كثافة البيكسل في هاتفي Galaxy Note 10، حيث يأتي الإصدار الأول Galaxy Note 10 بكثافة عرض 401 بيكسل لكل إنش، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بكثافة عرض 498 بيكسل لكل إنش.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy Note 10 بدقة عرض 1080P Plus، كما تأتي لوحة الإعدادات 1080P Plus، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بدقة عرض QHD.

الصوتيات في هاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus

ويدعم هاتفي Galaxy Note 10 نظام ستريو مع اثنان من السماعات، وتقنية dolby atmos، لذا تأتي الصوتيات بتجربة ممتازة تجمع بين عرض مميز وصوتيات بأعلى آداء ليقدم تجربة مذهلة في الوسائط ومحتوى الميديا، وأيضاً في الألعاب.

آداء هاتفي Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus وقدرة البطارية.

يأتي هاتف Galaxy Note 10 في النموذج الخاص بالسوق السعودي أو العربي بشكل عام برقاقة معالج Exynos 9825 من سامسونج، وهو أول معالج يأتي بمعمارية EUV بدقة تصنيع 7 نانومتر للمرة الأولى مع أعلى آداء في هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus.

كما تدعم هواتف Galaxy Note 10 الإتصال بتقنية WiFi 6، وGPS، وأيضاً تقنية NFC كما يدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0 حيث يدعم الإتصال باثنان من السماعات أو اثنان من الأجهزة في نفس الوقت، كما يدعم الإتصال بشبكات LTE Cat 20.

نظام التشغيل وقلم S في هواتفGalaxy Note 10

تنطلق هواتف Note 10 بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع واجهة مستخدم One UI، إلا أن هواتف Note 10 تقدم هذا العام قلم S المميز بحساسية أعلى للضغط، مع 4096 مستوى في حساسية الضغط، كما يدعم إستجابة سريعة وبآداء رائع، كما يأتي القلم الأن بعدد 6 من المحاور، أو الإتجاهات الثابتة، ويأتي أيضاً بمستشعر جيرسكوب، إلى جانب نوع جديد في البطارية التي تتيح إستمرار القلم في وضعية الإستعداد حتى 10 أيام.

كما تدعم تقنيات ومستشعرات القلم التحكم في واجهة الهاتف دون الضغط على الواجهه نهائياً، حيث يمكن التحكم في تطبيق الكاميرة على سبيل المثال، والتنقل بين أنماط التصوير المختلفة في تطبيق الكاميرة، أو الإنتقال من الكاميرة الخلفية إلى تصوير السيلفي، ويدعم أيضاً تطبيقات الموسيقى، المتصفح وتطبيقات أخرى لسامسونج.

أيضاً من بين التحسينات في واجهة هواتف Note 10 مع خاصية التكبير، التي تدعم المستخدم في أحد التطبيقات، أو في المذكرة، مع إمكانية تحديد جزء في النص وتكبيره، ولصق جزء محدد للرجوع إليه، كما سيكون لدى المستخدم إختيار في تحويل نص مكتوب بخط اليد إلى نص عادي، وتصدير الملاحظات التي يتم تدوينها بصيغة أخرى مثل صيغة Word على سبيل المثال.

أسعار هواتف Galaxy Note 10

الأسعار للسوق السعودي:

نوت 10 لسعة 256 جيجا 3499 ريال سعودي

نوت 10 بلس لسعة 256 جيجا 3999 ريال سعودي

نوت 10 بلس لسعة 512 جيجا 4499 ريال سعودي

اعلان