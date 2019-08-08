إليكم الأسعار الرسمية للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - كما رأيتم جميعًا معنا على الأرجح، فقد قامت شركة سامسونج قبل قليل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك. وفي حالة إذا لم تتطلع على المواصفات التقنية لهذين الهاتفين وما هي الأشياء الجديدة التي جاء بها، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا أو مشاهدة مراجعتنا السريعة لكلا الهاتفين في مقطع الفيديو أدناه.

أما في حالة إذا قرأت كل شيء تقريبًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكنك ترغب أيضًا في معرفة أسعارهما، فليكن في علمك أن النسخة الأساسية من الهاتف Galaxy Note 10 ستكلفك إبتداء من 949 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإبتداء من 949 يورو في أوروبا. أما بخصوص النسخة الأساسية من الهاتف +Galaxy Note 10، فهي ستكلفك إبتداء من 1099 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإبتداءً من 1099 يورو في أوروبا، بينما ستكلفك نسخة 12GB/512GB من نفس الهاتف 1199 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية ونحو 1199 يورو في أوروبا.