سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وهما الهاتفين اللذان جاء تمامًا كما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة.

وعلى مستوى التصميم، فالهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 يعتمدان على نفس لغة التصميم المستخدمة في هواتف Galaxy S10 Series الحالية بإستثناء بعض التغييرات الطفيفة، مثل تزويد هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة بكاميرًا أمامية واحدة في الثقب الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن تزويد الهاتف +Galaxy Note 10 بشاشة أكبر من الهاتف Galaxy Note 10 العادي، وإزالة منفذ السماعات 3.5mm والزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby في كلا الهاتفين.

وبغض النظر عن التصميم، فقد أكدت لنا شركة سامسونج كذلك أنه تم تزويد الهاتف Galaxy Note 10 بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وتدعم +HDR10، بينما تم تزويد الهاتف +Galaxy Note 10 بنفس تكنولوجيا الشاشة مع رفع الحجم إلى 6.8 إنش ورفع الدقة إلى +QuadHD. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد كلا الهاتفين كذلك بالمعالج الثماني النوى Exynos 9825 الأحدث من شركة سامسونج، وبالمعالج Snapdragon 855 التابع لشركة كوالكوم في بعض المناطق.

وفيما يخص الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية، فالنسخة الأساسية من الهاتف Galaxy Note 10 تضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB من نوع UFS 3.0، بينما تضم النسخة الأساسية من الهاتف +Galaxy Note 10 ذاكرة عشوائية بحجم 12GB وذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB من نوع UFS 3.0 كذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هناك نسخ أخرى من الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 تدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع العلم بأن نسخة 5G من الهاتف Galaxy Note 10 تضم 12GB من الذاكرة العشوائية. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الهاتف +Galaxy Note 10 هو الوحيد الذي يضم منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Galaxy Note 10 حصل أيضًا على ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المُقربة مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة متغيرة 1.5/2.4، في حين تضم الكاميرا الثانية الواسعة الزاوية عدسة بفتحة 2.2، والكاميرا الثالثة المقربة عدسة بفتحة 2.4. وبالنسبة للهاتف +Galaxy Note 10، فهو حصل على نفس هذه الكاميرات بالإضافة إلى كاميرا رابعة من نوع Time Of Flight من أجل إستشعار معلومات العمق من أجل الصور وتطبيقات الواقع المعزز. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 10 ميغابكسل في كلا الهاتفين.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد أكدت لنا شركة سامسونج كذلك اليوم أن الهاتف Galaxy Note 10 يضم بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 25W والشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العكسي، في حين يضم الهاتف +Galaxy Note 10 بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الشاحن الذي سيتم تضمينه في علبة الهاتف لا يوفر سرعة الشحن هذه، وبالتالي سيتعين عليك شراء شاحن يوفر سرعة الشحن هذه إذا كنت ترغب في الإستفادة من ذلك.

القلم الإلكتروني S Pen في كلا الهاتفين سيدعم الإيماءات غير اللمسية للقيام بأشياء مثل التمرير السريع بين الصور في معرض الصور بفضل الجيروسكوب ومستشعر التسارع المدمج في هذا القلم. كما سينتج مؤثرات صوتية أثناء تدوين الملاحظات. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتفين Galaxy Note 10 و +10 Galaxy Note يأتيان بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI الأحدث من شركة سامسونج. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة سامسونج كذلك بعرض هذين الهاتفين بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والأبيض والفضي المتوهج. وبالنسبة لبعض الأسواق، فهي ستحصل أيضًا على النسخة الوردية من Galaxy Note 10.

الميزة الجديدة Link to Windows التي تأتي مع هواتف Galaxy Note 10 الجديدة تعمل على مزامنة الإشعارات والرسائل والصور مع حاسوب Windows 10 الخاص بك. ويمكن تفعيل هذه الميزة من لوحة Windows Quick Panel. ومن بين الميزات الأخرى التي تم تضمينها في هواتف سامسونج الرائدة الجديدة تشمل PlayGalaxy Link، وهي الميزة التي تتيح لك مواصلة اللعب من حاسوبك على هاتفك الذكي مع العلم بأن هواتف Galaxy Note 10 الجديدة تضم كذلك نظامًا للتبريد للمساعدة في إبقاء حرارة الهاتف في حد المعقول.

عمومًا، سيكون الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 متوفرين للطلب المسبق إبتداء من اليوم، ولكن لن يصل هذين الهاتفين إلى أيدي العملاء ورفوف المتاجر حتى اليوم 23 أغسطس.