صفقة اليوم.. حزمة الفوتوشوب لاحتراف التصميم وتحرير الصور في 22 ساعة فقط!

حزمة احتراف الفوتوشوب Become a Photoshop Pro Bundle.

عدد الدورات: 7

عدد الدروس: 176

المدة: 22 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم جميع أدوات فوتوشوب الأكثر شيوعًا، وكيفية استخدام كل منها لمهام محددة، وستتعلم أيضًا الحيل والتقنيات الموفرة للوقت، لتتمكن من قضاء وقت أقل في العمل، واحتراف Photoshop CC لتحرير الصور بكل سهولة.

كما ستتعلم كيفية استخدام أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، وإضافة النصوص، واستكشاف عالم الألوان الغنية في الفوتوشوب، وكيفية تحقيق تناغم الألوان الأمثل من خلال تحديد التقنيات المختلفة لتصنيف الألوان، والاقتراب من اللون.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 550 دولارًا .

السعر الحالي بعد الخصم: 41 دولارًا.

نسبة الخصم: 92%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر برنامج (الفوتوشوب) Adobe Photoshop من أهم أدوات أي مصمم محترف، سواء لتعديل الصور أو إنشاء التصميمات الاحترافية، يمكنك أن تقضي وقتًا قصيرًا في العمل على الفوتوشوب، مع اكتساب العديد من المهارات الإبداعية، حيث إن الفرق بين المستخدمين العاديين والمصممين المحترفين يكمن في القليل من الموهبة والكثير من الممارسة.

إذا كنت ترغب في بدء عمل حر، أو العثور على وظيفة بدوام كامل في مجال التصميم، فإن حزمة احتراف الفوتوشوب Become a Photoshop Pro Bundle تعتبر نقطة الانطلاق المثالية لتطوير مهاراتك الإبداعية، مع خصم يصل إلى 92%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 550 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 41 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 92 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 7 دورات تدريبية، وما يصل إلى 176 درسًا، و22 ساعة من المحتوى، تغطي جميع مهارات التصميم، وتحرير الصور باستخدام الفوتوشوب.

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ستساعدك هذه الحزمة في تعلم جميع أدوات الفوتوشوب الأكثر شيوعًا، وكيفية استخدام كل منها لمهام محددة، وستتعلم أيضًا الحيل والتقنيات الموفرة للوقت، لتتمكن من قضاء وقت أقل في العمل، واحتراف Photoshop CC لتحرير الصور بكل سهولة.

كما ستتعلم كيفية استخدام أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، وإضافة النصوص، والتدرب على التحرير مع أنواع مختلفة من الصور، وكذلك استكشاف النطاق الديناميكي والعمل مع الإضاءة.

تناغم الألوان هو نظرية الجمع بين الألوان في التصميم، والأزياء، والتصوير الفوتوغرافي، لإنشاء تأثير مريح وجذاب للعين. وهي بالطبع نظرية أساسية يجب وضعها في الاعتبار أثناء استخدام الفوتوشوب، ولذلك تتضمن هذه الحزمة دورة كاملة تساعدك في احتراف ممارسة تناغم الألوان من خلال تحديد التقنيات المختلفة لتصنيف الألوان، وتحقيق نتائج ممتازة في جميع صورك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Beauty of Dodge & Burn in Photoshop

Photoshop CC Actions Course: Over 100 Actions Included!

Photoshop CC: Creative Working Techniques

Create Amazing Landscape Images in Photoshop

Mastering Curves in Photoshop CC

Photoshop Explained: Complete Photoshop CC Course

Color Harmony and Retouching in Photoshop

الحصول على الصفقة: من هنا.