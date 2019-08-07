عطل مفاجئ يصيب إنستجرام لأسباب غير واضحة

الموجز
توقف موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، عن العمل بشكل مفاجئ، إذ يرفض الموقع تحديث الصفحات الرئيسية بأحدث الصور، للمستخدمين.
ويفيد المستخدمون أن المشاركات الجديدة لا تظهر في الصفحات الرئيسية، ولا يوجد سوى صورا قديمةا، أي قد يبدو التطبيق كالمعتاد، ولكن هناك خللا، إذ تظهر الصور التي ظهرت قبل ساعات.
وحتى الآن، المشكلة غير واضحة، ولم يصرح إنستجرام، التابع لشركة فيسبوك الأمريكية، عن أسبابها، فقا لما ذكرته، صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأصاب "إنستجرام" أعطال كثيرة خلال الفترة الماضية، آخرها كان منذ شهر تقريبًا، وهو الأكبر في تاريخ التطبيق.
وسجل موقع "Down Detector" المشكلة، وقال إنها في معظم أنحاء العالم، وأكثر المناطق تضرراً هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأبلغ غالبية المستخدمين عن وجود مشكلات في تحديث المنشورات، لكن آخرين قالوا إن المشكلة في الأخبار وأيضا القدرة على تسجيل الدخول.
بخلاف الخدمات الرئيسية الأخرى، لا يوجد هناك حالة خادم خاصة بإنستجرام يبلغ مستخدميه من خلالها بالمشكلات.
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