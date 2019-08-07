كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طائرة السباق بدون طيار “DRL Racer4 Street” متاحة على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: أطلقت Drone Racing League (DRL) هذا الأسبوع طائرة سباق DRL Racer4 Street بدون طيار، والتي تقدم نسخة جاهزة للطائرة بدون طيار المستخدمة في الدوري من قبل أفضل الطيارين في العالم.

وقال مطورو الدرون: “بعد العديد من طلبات شراء Racer3، حرصنا على الاستجابة للطلب من خلال” إصدار الشارع “من الجيل التالي للطائرة بدون طيار، وهي نسخة حقيقية جاهزة للميدان من طائرة DRL Racer4 بدون طيار – أحدث جيل من منصات السباق التي يقودها جميع الطيارين في موسم بطولة العالم DRL / Allianz 2019.

الطائرة متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 599 دولارا أو ما يقرب من 493 جنيها إسترلينيا للطائرة DRL Racer4 Street بدون طيار وتتوفر خدمة التوصيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقع بدء الشحن خلال شهر أبريل 2020.