تكنولوجيا: إدارة ترامب تحظر على الوكالات الفيدرالية الشراء من هواوي أو ZTE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منعت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء المعدات والحصول على الخدمات من شركة هواوي وشركات أخري كجزء من الحملة الأخيرة التي أقامتها الحكومة على التكنولوجيا الصينية في ظل مخاوف الأمن القومي.

وقال المتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أن الإدارة “سوف تمتثل بالكامل” للتشريع الذي أقره الكونغرس كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي صدر العام الماضي.

وستدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ خلال أسبوع، أي بحلول 13 أغسطس، وستضمن أيضًا بعض الشركات الصينية العملاقة الأخرى بما في ذلك ZTE و Hytera و Hikvision.

وتأتي هذه القاعدة قبل عام من الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس في أغسطس 2020 لجميع المقاولين الفيدراليين الذين يتعاملون مع هواوي و ZTE و Hytera و Hikvision. وسوف تمنح الحكومة إعفاءات للمقاولين على أساس كل حالة على حدة، طالما أن أعمالهم لا تشكل تهديدًا للأمن القومي.

ولطالما ادعت هواوي أنها لا تستطيع التجسس لصالح الحكومة الصينية. ويقول النقاد، بما فيهم الحكومة والعديد من المشرعين، أن تكنولوجيا الشركة، وخاصة معدات الشبكات مثل شبكة اتصال الجيل الخامس، يمكن أن تُعرض بيانات المستخدمين الأمريكيين لخطر المراقبة الصينية أو التجسس

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ولكن نفت شركة هواوي هذه الادعاءات بشدة، على الرغم من النتائج التي توصلت إليها حكومة المملكة المتحدة والتي قدمت تقييمًا دامغًا لأمن التكنولوجيا.

ولم يستجب المتحدثون باسم هواوي و ZTE لطلبات التعليق حتى الآن.

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