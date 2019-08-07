تكنولوجيا: حافظة Pixel 4 XL تقدم نظرة أوضح لإعدادات الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور لحافظة هاتف جوجل المرتقب Pixel 4 XL، والتي تكشف عن تفاصيل إعدادات الكاميرة الخلفية بشكل أوضح، كما تعرض التصميم المربع للكاميرة.

إستعرضت الصور الجديدة لحافظة هاتف Pixel 4 XL تصميم القطع الخلفي المميز بالشكل المربع للكاميرة، كما قدمت الصور نظرة أقرب لإعدادات العدسات الثلاثة في الكاميرة الخلفية، مع عدسة للمستشعر الرئيسي وأخرى telephoto وأيضاً عدسة ثالثة مميزة بزوايا عرض واسعة.

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وتظهر الكاميرة التي تأتي في الجزء العلوي بحجم أكبر نسبياً من تصميم الكاميرة الذي رصد في التسريبات السابقة، إلا أن التفاصيل المؤكدة حول حجم الكاميرة يكشف عنه بتفاصيل أكثر في الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال شهر أكتوبر.

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