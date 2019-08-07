تكنولوجيا: كل ماتريد معرفته عن حدث إطلاق Galaxy Note 10 وكيف تتابع الحدث مباشرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن كشفت شركة سامسونج عن مجموعة Galaxy S10، تستعد الشركة الآن لإطلاق مجموعة Galaxy Note 10.

فستعقد الشركة اليوم مؤتمر Samsung Unpacked الثاني لهذا العام في مركز باركليز في بروكلين بمدينة نيويورك، حيث سيتم الكشف عن هاتفي Galaxy 10 و Galaxy Note 10 Plus. وفيما يلي جميع التفاصيل المتعلقة بحدث إطلاق Samsung Galaxy Note 10.

متى سيبدأ حدث إطلاق Galaxy Note 10؟

ستقدم سامسونج مجموعة Galaxy Note 10 اليوم، 7 أغسطس، بدءًا من الساعة 1 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. وإليك موعد بدء البث المباشر لإطلاق Galaxy Note 10 في بعض أماكن العالم:

سان فرانسيسكو: 1 مساءً

شيكاغو: 3 مساءً

نيويورك: 4 مساءً

لندن: 9 مساءً

برلين: 10 مساءً

موسكو: 11 مساءً

مومباي: 01:30 صباحًا (8 أغسطس)

بكين: 04:00 ص (8 أغسطس)

سيدني: 06:00 صباحًا (8 أغسطس)

أين يمكنك مشاهدة البث المباشر لـ Galaxy Note 10؟

سيتم إذاعة البث المباشر للحدث من قبل سامسونج عبر يوتيوب أو الموقع الرسمي للشركة، ويمكنك متابعة حدث الإطلاق في الرابط أدناه:

ما الذي يمكن توقعه من مؤتمر Samsung Unpacked 2019؟

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من المفترض أن تقوم الشركة بالكشف عن مجموعة Galaxy Note 10، لكن قد تقوم سامسونج بالإعلان عن هواتف أو أجهزة أخري أيضًا.

وفيما يلي الأشياء التي من المتوقع رؤيتها خلال المؤتمر:

مجموعة Galaxy Note 10

هاتف Galaxy Fold القابل للطي

ساعة Galaxy Watch Active 2 والجهاز اللوحي Galaxy Tab S6

سماعات Galaxy Home

المصدر

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