تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق شاشة منحنية للألعاب بحجم 34 إنش في نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تسريبات جديدة نشرت عبر IHS Markit، أشير إلى خطط شاومي لإطلاق شاشة منحنية لألعاب eSports بجودة عرض QHD بلس، على أن يتم إطلاق هذا الإصدار في نوفمبر.

تقدم شركة شاومي إصدارها القادم من الشاشات المنحنية بحجم 34 إنش مع معدل تحديث للإطارات 144Hz لدعم الألعاب، على أن يتم إطلاق الشاشة خلال شهر نوفمبر.

ولقد جاء في تقرير نشر مؤخراً أن شاومي توقعت تباطؤ في سوق الشاشات المخصصة للألعاب، وهو السبب الذي دفع الشركة لإطلاق إصدار جديد بتكلفة منخفضة مع مواصفات وتجربة مميزة في عرض ألعاب e-sport.

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من جانب أخر يمكن لشاشة الألعاب القادمة أن تدعم المستخدم كإمتداد لمنصة الألعاب الخاصة بشاومي، لدعم التوافق بين تجربة الألعاب على الشاشات الصغيرة والكبيرة أيضاً، بهدف جذب قاعدة أكبر من اللاعبين إلى منصة ألعاب شاومي.

يذكر أن شاومي تتجه إلى تطوير وإطلاق العديد من أجهزة الألعاب في الفترة الأخيرة، حيث قدمت مؤخراً جهاز حاسب محمول مخصص للألعاب Mi Gaming 2019، كما قدمت لوحة ألعاب خاصة لهاتف Redmi K20 Pro، وتحرص أيضاً الشركة على إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Black Shark المخصصة للألعاب، هذا إلى جانب مجموعة متنوعة من الإكسسورات المخصصة لدعم اللاعبين.

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