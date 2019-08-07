الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الكاميرا الخلفية الرباعية للهاتف Realme 5

فاطمة أيت طالب - دبي - قام الرئيس التنفيذي لفرع شركة Realme في الهند بتغيير إسمه على شبكة تويتر يوم أمس ليكشف لنا أن الهاتف الرباعي الكاميرا القادم من الشركة سيحمل إسم Realme 5. اليوم، كشفت لنا شركة Realme الصينية عن المزيد من التفاصيل حول الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف والتي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل.

الهاتف Realme 5 سيضم المستشعر Samsung 64MP ISOCELL Bright GW1، ويبدو أنه سيكون أول هاتف ذكي في العالم يستخدم هذا المستشعر. هذا المستشعر يبلغ حجمه 1/1.72 إنش ويضم بكسلات بحجم 0.8µm للبكسل الواحد، مما يجعله أكبر من المستشعر Samsung 48MP ISOCELL Bright GM1 الذي يمتاز بدقة 48 ميغابكسل، والمستخدم في العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

ووفقًا للصور، فسوف توفر الكاميرا الجديدة صورًا أوضح وتفاصيل أكثر عندما يتم تقريب الصورة. المستشعر يقوم في الواقع بإستخدام تكنولوجيا Tetracell لدمج أربع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير، لذا فهو مصمم لإلتقاط الصور بدقة 16 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية، فسوف تضم الكاميرا الثانية في الواجهة الخلفية للهاتف Realme 5 عدسة واسعة الزاوية تمتاز بزاوية مشاهدة تبلغ 119 درجة وبفتحة 2.2، بينما ستضم الكاميرا الثالثة عدسة ماكرو خاصة تتيح لك إلتقاط الصور من إرتفاع يصل إلى 4 سنتمتر فقط مع تفاصيل رائعة.

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ومن ناحية التصميم، فمن الواضح أن الكاميرا ستحتفظ بالتصميم الذي تم إستخدامه في الهاتف Realme 3 Pro من خلال إستخدم دائرتان باللون الأصفر حول الكاميرا الأساسية، حتى يعرف الناس أين ينظرون عندما يتم إلتقاط صورة لهم.