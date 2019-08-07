تكنولوجيا: صورة مسربة تؤكد من جديد على التصميم المستدير للكاميرة في هاتف Huawei Mate 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة التي تعود من جديد بالتصميم المستدير للكاميرة الخلفية في هاتف Mate 30 المرتقب من هواوي، أي على عكس ما جاء من تفاصيل حول تصميم الكاميرة في تسريبات سابقة، والتي أشارت إلى تصميم مربع الشكل في الكاميرة.

وفقًا لهذه الصورة، فإن الجزء الأمامي من الجهاز يكشف عن شاشة طويلة ذات نتوء عريض من الأعلى والذي يتضمن إعداد الكاميرا الأمامي. في حين يكشف الجزء الخلفي عن إعداد كاميرا ثلاثي مقترن مع فلاش LED مثبت بشكل مستدير، ومن المتوقع أن يتضمن إعداد الكاميرا هذا مستشعر IR أو مستشعر ToF.

ومن الأسفل، تكشف لنا الصورة عن مدخل 3.5 مم لسماعة الرأس مع منفذ USB-C بالإضافة إلى السماعات الخارجية.

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من المفترض أن يتم الكشف عن مجموعة Mate 30 في وقت ما في شهر سبتمبر أو أكتوبر، ولكن لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت الهواتف سوف تدعم نظام أندرويد أو لا.

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