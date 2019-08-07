Xiaomi Mi9 5G قادم هذا العام مع شاشة بدقة +QuadHD، وبطارية أكبر تدعم الشحن بقوة 45W

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا بعض الشائعات في الأونة الأخيرة عن هاتف 5G القادم من شركة Xiaomi والذي حصل على بعض الشهادات التنظيمية اللازمة في الصين. حتى الآن، كان يُعتقد بأن هذا الهاتف والذي يحمل الإسم الرمزي M1908F1XE هو الجيل المقبل من الهاتف Xiaomi Mi Mix، ولكن هناك تقرير جديد يوضح أنه في الواقع يمثل نسخة 5G من الهاتف Xiaomi Mi9.

يقول المسرب الصيني Xiaomishka أن مصدرًا موثوقًا أكد له أن الجهاز المعني هنا هو نسخة محسنة من الهاتف Xiaomi Mi9 ستحصل على ترقيات مميزة في جوانب عديدة بغض النظر عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

Advertisements

أولاً، سيأتي الهاتف Xiaomi Mi9 5G مع شاشة أكبر وبدقة +QuadHD بدلاً من +FullHD. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر نفس المصدر أيضًا أن الهاتف Xiaomi Mi9 سيحصل على تقنية تثبيت الصورة OIS في الكاميرا الأساسية، وبطارية أكبر تدعم الشحن السريع بقوة 45W. وتشير التكهنات الأخرى إلى أن الهاتف سيصل مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.