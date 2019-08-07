Sony تتحدى طلاب صناعة الأفلام لتصوير أفلام قصيرة بإستخدام الهاتف Xperia 1

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة Sony التعاون مع أكاديمية الفنون بجامعة سان فرانسيسكو في مهرجان Sony Xperia Summer Film Fest. باستخدام تطبيق Cinema Pro ووضع Creator Mode في الهاتف Sony Xperia 1، كان يتوجب على الطلاب تصوير فيلم قصير تبلغ مدته أقل من 5 دقائق إستنادًا إلى الكلمات ” kando ” أو ” joy ” أو ” wonder “.

تم اختيار أفضل 25 عمل والآن يعود الأمر لك للتصويت للفائز، وهو ما يمكنك القيام به من خلال التوجه إلى XperiaFilmFest لمشاهدة الأفلام والتصويت لفيلمك المفضل. سيحصل الفائز على 10000 دولار للمساعدة في تمويل مشاريعه المستقبلية.

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كما تعتقد على الأرجح، فقد تم تصوير جميع الأفلام بنسبة العرض على الإرتفاع 21:9، وهي نفسها نسبة العرض على الإرتفاع التي تمتاز بها شاشة الهاتف Xperia 1. تم تصوير معظم الأفلام القصيرة المشرحة للفوز بسرعة 24 إطارًا في الثانية للحصول على مظهر سينمائي أكثر.

سيُقام مهرجان الأفلام الصيفية Sony Xperia Summer Film Fest في اليوم 14 أغسطس، وهو المهرجان حيث سيتم عرض الأفلام الـ 25 للحضور وسيتم الإعلان عن الفائز.