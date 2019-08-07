سامسونج تقرر تغيير رأيها بشأن التحديثات الأمنية الفصلية للهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يونيو الماضي، إعتقدت شركة سامسونج أن الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge قديمان بما يكفي بحيث ليس هناك ما يضمن تلقيهما للتحديثات الأمنية الفصلية بعد الآن، لذا قررت الشركة الكورية الجنوبية تصنيفهما في فئة ” أخرى “. في الواقع، هذا لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى أنه تم إطلاق هذين الهاتفين قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولكن سامسونج قررت الآن تغيير رأيها.
عاد كل من Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge إلى قائمة الأجهزة المرشحة للحصول على التحديثات الأمنية الفصلية، وهذا خبر سار لملاك هذين الهاتفين، بغض النظر عن السبب وراء هذه الخطوة. حتى شركة جوجل تعد فقط بالتحديثات الأمنية لمدة ثلاث سنوات لهواتف Google Pixel الخاصة بها، وبالتالي فإن حقيقة أن الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge ما زالا مؤهلين للحصول على التحديثات الأمنية الفصلية يستحق الثناء بالتأكيد، حتى لو لم يكن ذلك يعني حصول الهاتفين على التحديثات الأمنية خلال كل شهر.
ونتيجة لهذا التغيير، فلا تتفاجأ في حالة إذا تلقى الهاتف Galaxy S7 أو Galaxy S7 Edge الخاص بك تحديثًا أمنيًا جديدًا في الأشهر القليلة المقبلة.
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