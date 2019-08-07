دونالد ترامب ينتقد شركة جوجل بسبب ” الأعمال غير المشروعة “، ويؤكد أنه يراقبها عن كثب

فاطمة أيت طالب - دبي - في سلسلة من التغريدات اليوم على شبكة تويتر، إتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة جوجل بإرتكاب أعمال غير مشروعة تتمثل في العمل على تخريب حملته الرئاسية في العام 2016. وأوضح أنه يراقب شركة جوجل وباقي الشركات التقنيات الأمريكية الكبرى عن كثب قبل الإنتخابات التالية المقرر عقدها في العام المقبل.

لم يكتفي دونالد ترامب بإنتقاد شركة جوجل بصفة عامة، فهو إنتقد أيضًا رئيسها التنفيذي، السيد Sundar Pichai. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعدما إتضح للعالم أن الروسيين تدخلوا في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016 من خلال إستغلال المنصات الإعلانية التابعة لشركات مثل جوجل والفيسبوك وتويتر، فضلا عن العديد من مواقع التواصل الإجتماعي.

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وإلى جانب ذلك، فقد تطرق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تغريداته كذلك لمشروع محرك البحث الصيني الخاضع للرقابة الذي تردد في وقت سابق أن شركة جوجل تعمل عليه وأنه يحمل الإسم الرمزي Project Dragonfly، على الرغم من أن دونالد ترامب كان قد إجتمع في الشهر الماضي مع الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، السيد Sundar Pichai في البيض الأبيض للحديث عن هذا الموضوع، وقال وزير الخزانة الأمريكي، السيد ستيفن منوتشين آنذاك بعد الاجتماع أنه تم التأكيد لكليهما على أن أعمال جوجل مع الصين ” محدودة للغاية “.

كرد على إتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح متحدث بإسم شركة جوجل في بيان بالبريد الإلكتروني بالقول : ” نبذل قصارى جهدنا لبناء منتجاتنا وفرض سياساتنا بطرق لا تضع الميول السياسية في حسبانها “، وأضاف : ” تحريف النتائج لأغراض سياسية يلحق الضرر بعملنا ويتعارض مع مهمتنا المتمثلة في تقديم محتوى مفيد لجميع مستخدمينا “.

ولم يرد ممثلون للبيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على الخطوات التي تعتزم إدارة دونالد ترامب إتخاذها في مواجهة الشركة.