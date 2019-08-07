تكنولوجيا: رئيس SoftBank يكشف عن موعد إطلاق iPhone 11 عن طريق الخطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Ken Miyauchi رئيس SoftBank عن طريق الخطأ عن موعد إطلاق هواتف iPhone 11 للأسواق في 20 من سبتمبر، حيث جاءت تصريحاته أنثاء الإعلان عن التقرير المالي للربع الماضي.

في مؤتمر إعلامي عقد من SoftBank مؤخراً للإعلان الرسمي عن التقرير المالي، كشف Ken Miyauchi عن الموعد المحدد لإطلاق هواتف iPhone 11 عن طريق الخطأ رداً على بعض الأسئلة في المؤتمر الإعلامي عن قانون الإتصالات الذي سيتم تطبيقه في الأول من أكتوبر، كما أضاف أن هاتف الايفون القادم سيتم إطلاقه قبل تفعيل القانون بعشرة أيام.

ولقد حاول Ken Miyauchi تدارك خطأ التصريح بموعد إطلاق هاتف الأيفون بتصريحات جديدة ينفي بها معرفته بموعد إطلاق الهاتف، إلا أن تصريحاته الأولى كانت قد سجلت بالفعل.

Advertisements

يذكر أن ابل كانت قد أعلنت عن هاتفي iPhone XS، وXS Max في 21 من سبتمبر في العام الماضي، كما قدمت هاتف iPhone XR خلال شهر أكتوبر، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ابل تستعد لإطلاق الثلاثة إصدارات هذا العام خلال شهر سبتمبر.

المصدر

اعلان

