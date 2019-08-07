تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note10 Plus باللون الأزرق قبل الإعلان الرسمي بساعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت الآن أحدث الصور المسربة لهاتف Galaxy Note10 Plus المميز باللون الأزرق قبل إنطلاق مؤتمر سامسونج للإعلان عن هواتف Note10 بساعات. تستمر التسريبات المصورة حول سلسلة هواتف Galaxy Note10 المقرر الإعلان عنها خلال ساعات، حيث كشفت أحدث التسريبات المصورة عن هاتف Galaxy Note10 Plus باللون الأزرق. Advertisements ولقد كشفت التسريبات السابقة عن اللون الوردي للهاتف، كما كشف أيضاً عن اللون Aura Glow إلى جانب كلاً من ألوان الأبيض والأسود، حيث تشير التوقعات إلى أنها الإختيارات المتاحة لهواتف Note 10 هذا العام. المصدر اعلان



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