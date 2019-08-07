الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 سيحصل على كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل قليل فقط، أخبرناكم بأن العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi ستكون من بين أولى الشركات التي ستقوم بإستخدام المستشعر Samsung 64MP ISOCELL الذي يمتاز بدقة 64 ميغابكسل في هواتفها الذكية مع العلم بأنها ستقوم بإطلاق أول هاتف ذكي يستخدم هذا المستشعر الفائق الدقة في الربع الرابع من هذا العام. حسنًا، يبدو أن هذه ليست هي المفاجئة الوحيدة التي تُعدها شركة Xiaomi من أجلنا.

في الواقع، لقد تردد الآن كذلك أن شركة Xiaomi ستكون أول شركة مُصنعة للهواتف الذكية تستخدم المستشعر Samsung 108MP ISOCELL الذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل في هواتفها الذكية، وهو المستشعر الذي من شأنه أن يسمح للهاتف بإلتقاط الصور بدقة 27 ميغابكسل بإستخدام تكنولوجيا Tetracell التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير.

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ووفقا لما ذكره المسرب الصيني الشهير Ice Universe، فيبدو أنه سيتم إستخدام هذا المستشعر لأول مرة في الهاتف Xiaomi Mi Mix 4. في الواقع، هذا يبدو منطقيًا بالنظر إلى أن الشركة الصينية كانت قد وعدتنا في وقت سابق بقدوم الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 مع كاميرا ” أفضل من 64 ميغابكسل “، ولكننا إفترضنا أن الأمر يتعلق بإستخدام إصدار جديد بدلاً من حل مختلف تمامًا.