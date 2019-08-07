الهاتف +Galaxy Note 10 يظهر في صورة مسربة جديدة باللون الأزرق قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بعد ساعات قليلة من الآن. وحتى ذلك الحين، فلا تزال التسريبات ذات الصلة بهذين الهاتفين تواصل تدفقها إلى الويب. والآن، نحن هنا مع صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتف +Galaxy Note 10 باللون الأزرق.

وبالعودة إلى تقرير سابق، فقد ذكر أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأكد لنا أيضًا أن الهاتف سيضم المعالج Exynos 9825 أو +Snapdragon 855 وفقا للمنطقة التي تقيم فيها. وعلاوة على ذلك، فقد كنا نعلم أيضًا بأن النسخة الأرقى من هذا الهاتف ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB أو 512GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0.

ومن ناحية أخرى، كشف لنا تقرير سابق كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي بأبعاد تبلغ 162.3 × 77.1 × 7.9 ملمتر، وبوزن يبلغ 198 جرام. وبالتأكيد، هذه الأرقام ليست سيئة بالنسبة لهاتف يضم شاشة بقطر 6.8 إنش.

الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي أيضًا وفقا للتقرير السابق مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تأتي أيضًا مع عدسة بفتحة متغيرة 1.5 و 1.8 و 2.4، وبدقة 12 ميغابكسل أيضا للكاميرا المقربة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن هذه الأخيرة ستضم عدسة بفتحة 2.2، في حين ستضم الكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.1. وبالنسبة للكاميرا الرابعة في الخلف، فهي ستكون من نوع Time Of Flight.

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ومن المفترض أن يأتي الهاتف +Galaxy Note 10 كذلك وفقا لهذا التقرير مع بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W والشحن اللاسلكي بقوة 20W. وفيما يخص الجانب المتعلق بالصوت، فمن المقرر أن يضم الهاتف +Galaxy Note 10 مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية AKG.

التقريرات السابقة أكدت لنا كذلك إفتقار الهاتف +Galaxy Note 10 لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنها أكدت لنا في نفس الوقت قدومه مع منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.