هاتف Redmi المزود بكاميرا 64 ميغابكسل سيصل في الربع الرابع من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Realme رسميًا عن شراكتها مع شركة سامسونج لجلب هاتف ذكي يضم المستشعر Samsung 64MP ISOCELL الذي يمتاز بدقة 64 ميغابكسل إلى السوق في الربع الأخير من هذا العام.

تدعي العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi أنها ستكون واحدة من أوائل العلامات التجارية في العالم التي تتبنى هذا المستشعر الجديد في هواتفها الذكية. ويجب أن يأتي أول هاتف من العلامة التجارية Redmi يستخدم هذا المستشعر إلى الهند أولاً مع العلم بأن هناك إحتمال أن يحمل إسم Redmi Note 8.

تستخدم الكاميرا الجديدة المصنعة من قبل شركة سامسونج مستشعرًا ضخمًا يبلغ حجمه 1/1.7 إنش مع بكسلات بحجم 1.6μm عندما يتم دمج أربع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير، ويدعم إعادة إنتاج الألوان بشكل أفضل، وتقنية Hybrid 3D HDR التي تعد بنطاق ديناميكي أعلى مقارنة مع المستشعرات الحالية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى ستقوم العلامة التجارية الفرعية Redmi بإطلاق هاتفها الذكي الأول الذي يستخدم هذا المستشعر بالضبط، على الرغم من أننا تأكدنا من حدوث ذلك في الربع الرابع من هذا العام.