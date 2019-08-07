الأغطية الواقية تؤكد لنا من جديد التصميم الخلفي للهاتف Google Pixel 4 XL

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا اليوم على مجموعة أخرى من الصور للهاتف Google Pixel 4 XL القادم من شركة جوجل، وهي الصور التي تؤكد لنا من جديد أن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل سيضم وحدة مربعة الشكل في الجزء الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تضم ثلاث كاميرات.

تعطينا هذه الصور نظرة فاحصة على تصميم الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Google Pixel 4 XL. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المحتمل أن يضم الهاتف Google Pixel 4 XL عدسة عادية في الكاميرا الأساسية، وعدسة مُقربة في الكاميرا الثانية، وعدسة واسعة الزاوية في الكاميرا الثالثة. ومع ذلك، فنحن لا نزال ننتظر الحصول على المواصفات التقنية لهذه الكاميرات الثلاثة.

لا يزال هناك متسع من الوقت قبل أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في شهر أكتوبر المقبل. تاريخيًا، كانت هواتف Google Pixel محورًا للكثير من التسريبات، لذا فمن المحتمل أن نعرف كل شيء قبل فترة طويلة من الإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 4 Series الجديدة.