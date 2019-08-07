سامسونج تزيح الستار رسميًا عن المعالج Exynos 9825 قبيل الإعلان عن Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن معالجها الرائد الأحدث، Exynos 9825 قبل ساعات قليلة من إنعقاد حدث الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. وقالت شركة سامسونج أنه سيتم تصنيع المعالج الجديد بإستخدام تكنولوجيا 7nm LPP EUV بدلاً من تكنولوجيا 8nm LPP التي تم بها تصنيع المعالج Exynos 9820 الحالي، وأكدت لنا كذلك أنه يأتي مع معالج الرسوميات Mali-G76 MP12.

يعتبر Exynos 9825 أول معالج يتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا EUV، وإن لم يكن أول معالج يتم تصنيعه بإستخدام عملية 7 نانومتر. قالت شركة سامسونج أن المعالج Exynos 9825 سيُحسن تجربة اللعب وأداء الرسوميات مع الإقتصاد في إستهلاك الطاقة، مما يعني أن المعالج الجديد يهتم أكثر بتحسين الكفاءة بدلاً من تعزيز الأرقام في إختبارات الأداء بشكل ملحوظ.

المعالج Exynos 9825 الجديد يضم ثمانية أنوية في المجموع، نواتين من فئة M4 Cheetah بتردد 2.73GHz، ونواتين من فئة Cortex-A75 بتردد 2.31GHz، إضافة إلى أربعة أنوية من فئة Cortex-A55 بتردد 1.95GHz. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا المعالج كذلك بالمودم Shannon 5000 الذي يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE كحد أقصى.

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ووفقا لقائمة المواصفات التقنية، فيبدو أن المعالج Exynos 9825 يدعم الذاكرة العشوائية LPDDR4X، وكاميرا أمامية بدقة تصل إلى 22 ميغابكسل، وكاميرا خلفية واحدة بدقة تصل إلى 22 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلاوة على ذلك، فقد أخبرتنا شركة سامسونج كذلك أن معالجها الرائد الجديد يدعم إمكانية تسجيل الفيديوهات بدقة 8K وبمعدل 30 إطار في الثانية أو بدقة 4K وبمعدل 150 إطار في الثانية.

كما سبق وأخبرناكم، فهذا المعالج الجديد يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE كحد أقصى، وهذا ما يعني بأنه يتوجب على الهواتف الذكية التي تستخدم هذا المعالج مثل Galaxy Note 10+ 5G القادم إستخدام المودم Exynos Modem 5100 إذا كانت ترغب في دعم شبكات الجيل الخامس 5G.