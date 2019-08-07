فيسبوك تقاضي مطوري تطبيقات بسبب الاحتيال

رفعت فيسبوك دعوى قضائية ضد اثنين من مطوري التطبيقات المتهمين بتوليد إيرادات احتيالية باستخدام منصة إعلان عملاقة التواصل الاجتماعي.

وكانت كل من (JediMobi) ومقرها هونغ كونغ و (LionMobi) ومقرها سنغافورة جزءًا من شبكة الجمهور (Audience Network) الخاصة بفيسبوك.

وتتيح الشبكة لمعلني فيسبوك استضافة إعلاناتهم على تطبيقات المحمول المشاركة، والتي يحصل مطوروها على مدفوعات إذا نقر المستخدم عليها.

وفي حالة (JediMobi) و (LionMobi)، فإن فيسبوك توضح أن العديد من نقرات الإعلانات التي تم إنشاؤها من خلال تطبيقاتهم لم تكن من إنسان حقيقي.

وحصل مطورو هذه التطبيقات على أكثر من 207 مليون عملية تثبيت حتى الآن، وما تزال هذه التطبيقات موجودة في متجر تطبيقات أندرويد.

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وتعتبر التطبيقات المعنية أساسية إلى حد ما حسب التصميم، فهي تشمل تطبيقات لمسح تخزين الهاتف، وتوفير عمر البطارية، والبحث عن الفيروسات، وتسجيل الملاحظات.

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وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: إنها ردت الأموال للمعلنين المتأثرين، وأعلنت الشركة عن الإجراء القانوني في تدوينة، مع حظرها (JediMobi) و (LionMobi) من شبكة الجمهور.

ووصفت عملاقة التواصل الاجتماعي الدعوى بأنها الأولى من نوعها ضد هذه الممارسة، وأوضحت أن (LionMobi) قد أعلنت عن تطبيقاتها الضارة على فيسبوك، وهو ما ينتهك سياساتها.

وقالت جيسيكا روميرو Jessica Romero، مسؤولة التقاضي: لقد أتاح المطورون تطبيقات على متجر جوجل بلاي لإصابة هواتف مستخدميهم بالبرامج الضارة.

وأضافت “أنشأت البرامج الضارة نقرات مستخدم مزيفة على إعلانات فيسبوك التي تظهر على هواتف المستخدمين، مما يعطي انطباعًا بأن المستخدمين قد نقروا على الإعلانات”.

ويستخدم المخطط تقنية تعرف باسم “حقن النقر”، والتي تعتمد على التطبيقات التي تولد نقرات احتيالية على الإعلانات دون علم المستخدم، وذلك لتضخيم مقدار إيرادات الإعلانات بشكل مصطنع.

وقد أوضح الباحثون الأمنيون سابقًا هذه المشكلة، حيث يوفر المطورون في كثير من الأحيان تطبيقات غير مهمة أو سهلة الصنع يتم تنزيلها ملايين المرات، والتي بدورها تستغل وجودها في الخلفية للنقر على إعلانات غير مرئية دون علم المستخدم.