كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سيارة طائرة تحلق بنجاح في سماء اليابان خلال اختبار

دعا العملاق الصناعي الياباني للإلكترونيات والتكنولوجيا، “إن إي سي”، وشركة “كارتيفايتر” التي تعمل على مشروع تطوير السيارة الطائرة، سكان طوكيو إلى مشاهدة اختبار أولي لنموذج “السيارة الطائرة”.

يمكن للسيارة الطائرة أن تحوم (أن تطير) على ارتفاع يبلغ ثلاثة أمتار، وأنجز الاختبار داخل قفص عملاق. وكما رأينا سيارات طائرة في المدن في أفلام الخيال العلمي مراراً، فإن الرئيس التنفيذي للشركة الممولة (إن إي سي) يرى أن “السيارة الطائرة” ستمثل وسيلة النقل الأساسية في المستقبل.

ويضيف نوريهيكو إيشيغورو “في إن إي سي نعتقد أن ثورة في عالم السيارات الطائرة ستحصل، وعندما تحل تلك اللحظة نريد أن نؤمّن التكنولوجيا المطلوبة”.

وليست الشركة وحيدة في أملها في لعب دور في ثورة المواصلات هذه، إنما الحكومة اليابانية أيضاً، التي حدَّدت هدفاً، قد يبدو غريباً للبعض، وهو الوصول إلى ذلك الزمان، حيث سيستخدم البعض السيارات الطائرة كوسيلة للنقل، بحسب يورو نيوز.

هناك قناعة في اليابان، على المستوى الحكومي، بأن البلاد قد تكون رائدة في هذا المجال كما كانت في غيره من المجالات. ومن أجل تحقيق الهدف أصدرت الحكومة سلسلة من القرارت بهدف تطوير حلبة اختبار خاصة بالسيارات الطائرة في منطقة من شمال شرق البلاد، دمّرها التسونامي في العام 2011 والكارثة النووية والزلزال اللذين تبعاه.

Advertisements

غير أن الاختبارات لم تنجح دائماً كما تشتهي الحكومة، أو شركة ” كارتيفايتر” المتعهدة بتصنيع تلك الماكينات الجديدة، إذ تحطمت إحدى السيارات في العام 2017 بعد لحظات من إقلاعها.

ويقول المدير التنفيذي للشركة المصممة، توموهيرو فوكوزاوا، إن الأمور تحسنت منذ تلك الحادثة.

ويرى فوكوزاوا أن سوق “السيارات الطائرة” سيكون بحجم سوق السيارات اليوم، ليس فقط على الصعيد الياباني إنما على الصعيد العالمي.

مع ذلك، يعترف بأن هناك أموراً كثيرة لا يزال العمل جارياً عليها الآن، أبرزها السلامة، كتنظيم الحياة المدينية والمسافات التي تجتازها السيارات الطائرة، وتالياً، مدّة فعالية البطاريات الكهربائية التي تعمل بها.