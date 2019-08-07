كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فورتنايت.. من لعبة إلى ظاهرة عالمية فورتنايت ليست مجرد لعبة فيديو، بل باتت اليوم ظاهرة عالمية واسعة الانتشار. ابتعادها عن مشاهد الدماء التي طالما دأبت عليها باقي الألعاب قد يكون مساهما انتشارها، بحسب موقع سكاي نيوز.

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