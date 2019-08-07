تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن معالج Exynos 9825 بدقة تصنيع 7 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن معالج Exynos 9825 أحدث إصدار من سلسلة معالجات Exynos 9 المميزة، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما يدعم هواتف Galaxy Note10 هذا العام.

تقدم سامسونج معالج Exynos 9825 اليوم بدقة تصنيع 7 نانومتر ومعمارية EUV ليدعم آداء أفضل مقارنة بتقنية التصنيع FinFET المستخدمة في معالج Exynos 9820 السابق والتي تتميز بدقة تصنيع 8 نانومتر.

كما يضم المعالج الجديد ثماني من الأنوية مع اثنان من أنوية Exynos M4 لدعم قوة المعالجة، واثنان من أنوية Cortex-A75 لدعم آداء أفضل، إلى جانب 4 من أنوية Cortex-A55 لتعزيز كفاءة وحدة المعالجة في NPU، كما يأتي المعالج بكرت الشاشة Mali-G76 MP12 لكن مع سرعة أعلى.

ومن المقرر أن يدعم معالج Exynos 9825 شريحة مودم 4G LTE Pro المتقدمة، كما يدعم 2 جيجا بايت في سرعة التحميل، ويدعم أيضاً الإقتران بشريحة مودم Exynos Modem 5100 لدعم شبكات 5G NR.

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أيضاً يدعم المعالج معايير UFS 3.0، وUFS 2.1، وLPDDR4x في الذاكرة، كما يدعم كاميرة خلفية مميزة بمستشعر 22 ميجا بيكسل مع كاميرة أمامية بدقة 22 ميجا بيكسل، أو كاميرة مزدوجة مميزة باثنان من المستشعرات بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K UHD عند 150 إطار لكل ثانية.

يذكر أن سامسونج بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لرقاقة معالج Exynos 9825 إستعداداً لدعم سلسلة هواتف Galaxy Note10 المقرر الإعلان عنها اليوم.

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