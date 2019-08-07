الهاتف OnePlus 7T Pro يظهر في صور مسربة واقعية مع تصميم مألوف

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة تقوم شركة OnePlus بالكشف عن هاتفين رائدين في كل عام، واحد في النصف الأول من العام والأخر في النصف الثاني من نفس العام مع العلم بأن هذا الأخير يصل ليكون بمثابة نسخة مُحسنة من الهاتف الذي تم إطلاقه في النصف الأول مع إضافة اللاحقة T إلى إسمه.

كان هذا العام مختلفًا بعض الشيء لأن الشركة الصينية قررت الإعلان عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في النصف الأول من هذا العام، ولكن إستنادًا إلى أحدث التسريبات، فيبدو أن شركة OnePlus تواصل عملها حاليًا على خليفة الهاتف OnePlus 7 Pro والذي سيصل على الأرجح إلى السوق في الأشهر القليلة المقبلة تحت إسم OnePlus 7T Pro. في الواقع، لقد تم اليوم تسريب صورتين واقعيتين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تعرض لنا ما يقال بأنه الهاتف OnePlus 7T Pro.

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كلا الصورتين تستعرض لنا الهاتف OnePlus 7T Pro في غطاء واقي يغطي معظم التصميم بإستثناء الشاشة. وتعرض إحدى الصور شاشة Android Beta Program، بينما تعرض الصورة الأخرى شاشة رئيسية مشوهة لإخفاء بعض التفاصيل ولكن من دون تشويه ملامح الهاتف بالكامل. للآسف، لا يمكننا إستخلاص الكثير من هذه الصور، ولكننا على الأقل أصبحنا متأكدين من أن شركة OnePlus تخطط بالفعل لإطلاق خليفة الهاتف OnePlus 7 Pro في الأشهر القليلة المقبلة، وأنه سيحمل شاشة منحنية الطرفين وخالية من القطع والثقب على غرار الهاتف OnePlus 7 Pro الحالي. وبطبيعة الحال، هذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن شركة OnePlus تميل إلى الإكتفاء بترقية المواصفات التقنية فقط في طرازات T من هواتفها الذكية الرائدة، والإحتفاظ بنفس التصميم.

هذه هي أولى الصور التي نراها للهاتف OnePlus 7T Pro حتى الآن، ولكننا نتوقع أن نرى المزيد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف في قادم الأيام والأسابيع. ومع ذلك، فلا يزال يتعين علينا الإنتظار حتى نتأكد مما إذا كانت الصور التي تم تسريبها اليوم تخص بالفعل الهاتف OnePlus 7T Pro أم لا.