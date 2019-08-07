الكشف عن إسم هاتف Realme الرائد القادم المزود بالكاميرا الخلفية الرباعية، وسيضم كاميرا أساسية بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تعلن Realme عن هاتفها الذكي المزود بكاميرا 64 ميجابكسل في المستقبل القريب. قررت الشركة عقد حدث خاص في الهند في اليوم 8 أغسطس حيث ستعرض كاميرتها الرباعية الجديدة التي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، ولكن من غير المرجح أن نحصل على مزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف حتى وقت لاحق.

يفترض الكثيرون أن هذا الهاتف الذكي المزود بكاميرا 64 ميجابكسل سيطلق عليه إسم Realme 4، ولكن هذا لن يحدث على الأرجح لأن العلامة التجارية الصينية قررت تخطي الرقم 4 لأنه يعتبر سيء الحظ في بلدها الأم. حسنًا، ما يضيف مزيدًا من المصداقية إلى تلك التخمينات هو التأكيد غير المباشر للرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth، والذي جاء فيه أن الشركة ستتخطى بالفعل الرقم 4 في هاتفها الذكي القادم.

قام السيد Madhav Sheth بتغيير اسم حسابه الشخصي على شبكة تويتر إلى Madhav ‘5’ Quad، مما يؤكد أن الهاتف الذكي القادم من الشركة سيحمل إسم Realme 5 وسيأتي مع كاميرا خلفية رباعية. وجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقوم فيها Madhav Sheth بالترويج لهاتف Realme جديد على شبكة تويتر عن طريق تغيير اسمه على هذه الشبكة الاجتماعية. لقد غير الرئيس التنفيذي الهندي سابقًا إسمه إلى “Madhav X” للترويج للهاتف Realme X في الهند.

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وبالعودة إلى الهاتف الذكي الرباعي الكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، فلم تكشف لنا Realme بعد عن موعد إطلاقه، ولكننا نعرف أنه سيظهر لأول مرة في الهند قبل أن يشق طريقه إلى أسواق أخرى.