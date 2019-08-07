تكنولوجيا: جوجل تحدد حدث جديد ل Stadia Connect في 19 أغسطس قبل فعاليات Gamescom

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد حدث افتتاح Stadia Connect في شهر يونيو الماضي، ستستضيف شركة جوجل الحدث الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر. وعلى ما يبدو، فإن وقت بث الحدث سوف يأتي قبل يوم واحد من معرض ألعاب Gamescom الذي سيقام في مدينة كولونيا بألمانيا.

ومن المتوقع أن تقوم جوجل بالكشف عن بعض عناوين الألعاب التي سيتم إطلاقها على Stadia بحلول شهر نوفمبر وما بعده خلال هذا الحدث، كما نأمل أيضًا أن تفصح جوجل عن المزيد من المعلومات المتعلقة بواجهة مستخدم Stadia.

وعلى الرغم من أن الشركة قد كشفت عن موعد هذا الحدث إلى جانب الأسعار خلال حدث الافتتاح الذي أقيم في شهر يونيو، إلا أننا لم نري بعد تصميم Stadia الفعلي على الويب أو التطبيقات.

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وقد ظهرت بعض المعلومات على موقع Reddit في شهر يوليو الماضي والتي أشارت إلى أن Stadia Controller سوف تدعم صوت بلوتوث بعد الإطلاق. وعلاوةً على ذلك، ناقش Phil Harrison، رئيس Stadia، بعض البيانات والتفاصيل المتعلقة بالألعاب في مؤتمر صحفي أقيم الشهر الماضي.

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