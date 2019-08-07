محللون يتوقعون أن تحصد هواتف Galaxy Note 10 نفس مبيعات Galaxy Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تضاعف شركة سامسونج عدد الهواتف التي تشكل الجيل التالي من سلسلة هواتف Galaxy Note Series، ولكن هذا لا يعني أن المبيعات ستتضاعف. في الواقع، يعتقد المحللون من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق أن الأرقام ستظل ثابتة.

وتوقع هؤلاء المحللون أن تصل مبيعات سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series مجتمعة إلى 9.7 مليون وحدة بحلول نهاية هذا العام. هذه تمثل مبيعات أعلى من 9.6 مليون وحدة التي تم بيعها من الهاتف Galaxy Note 9 في العام الماضي.

كلاهما يتخلف عن Galaxy Note 8 الذي بيعت منه 10 ملايين وحدة في نفس الفترة. بالطبع، كان الطلب ينحصر على طراز جديد كليا في ذلك الوقت بعدما تم سحب Galaxy Note 7 من السوق لأسباب يعرفها الجميع ولا داعي لذكرها مجددًا.

Advertisements

على أي حال، تكافح شركة سامسونج في سوق الهواتف الذكية بسبب الأداء الضعيف لهواتفها الذكية الراقية. يُظهر تقرير الربع الثاني أن الشركة شحنت مزيدًا من الهواتف، ولكن المبيعات البطيئة للطرازات الرائدة الرئيسية أدت إلى إنخفاض الأرباح بنسبة 42٪. هذا على الرغم من الأداء القوي لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series، والتي بيعت منها 16 مليون وحدة في الفترة ما بين مارس ومايو، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة مع سلسلة هواتف Galaxy S6 Series.

على أي حال، فإن المشكلة التي ستواجهها سامسونج مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series هي أن الناس يحتفظون الآن بهواتفهم لفترة أطول من المعتاد، مما يعني أن هناك عددًا أقل من الأشخاص الذين يتطلعون للترقية. أيضًا، يشعر البعض كذلك بالفضول حول Galaxy Fold وقد يتغاضون عن شراء Galaxy Note 10.