تسريبات جديدة تعرض لنا الهاتف Huawei Mate 30 Pro مع واجهة خلفية بتصميم مختلف

فاطمة أيت طالب - دبي - التسريبات ذات الصلة بهواتف Huawei Mate 30 Series بدأت تشق طريقها على نحو متزايد إلى الويب في الأونة الأخيرة، والتسريب الأحدث الذي بحوزتنا اليوم يأتي من إحدى الشركات المصنعة للأغطية الواقية. ويشير السجل الحافل للشخص الذي كان وراء تسريب هذه الصور إلى أن ما نراه الآن قد يكون هو التصميم النهائي تقريبًا للهاتف Huawei Mate 30 Pro.

على عكس التسريبات الأولية التي عرضت لنا الهاتف Huawei Mate 30 Pro مع وحدة مستطيلة للكاميرا في الواجهة الخلفية، فهذه الصور المسربة الجديدة تعرض لنا الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei مع وحدة دائرية مشابهة لتلك الموجودة في هواتف موتورولا. ومع ذلك، تصميم الواجهة الأمامية يتماشى مع ما رأيناه مؤخرًا بحيث يعرض لنا بدوره شاشة منحنية الطرفين تضم قطعًا عريضًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى.

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نحن مهتمون أكثر برؤية الواجهة الخلفية للهاتف، وخاصة وحدة الكاميرا في صور مسربة واقعية. نحن أيضًا نفتقر إلى المواصفات التقنية للهاتف في الوقت الراهن، بإستثاء المعالج HiSilicon Kirin 985، وبطارية 4200mAh التي تدعم الشحن السريع بقوة 55W، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G.