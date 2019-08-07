اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي سكان الأرض مثل وباءٍ لا شفاء منه. يتغير العالم بسرعة أكبر من قدرة المتابعين والمحللين على معرفة أي تأثيراتٍ تولدها هذه الوسائل، وأي متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تولدها.
وقبل الإمساك التحليلي بها، نجد أن العالم قد انطلق إلى مرحلةٍ أكثر تقدماً في وسائل التواصل، تجعلنا مذهولين مما يجري، وغير قادرين على اللحاق به، وغير قادرين على معرفة تأثيراته السلبية وتأثيراته الإيجابية ومجمل القيم الجديدة التي يفرضها علينا.
وأورد موقع "سوشال ميديا تودي"، أمس الثلاثاء، أرقاما عن الوقت الذي يمضيه مستخدمو الإنترنت، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 2019،وذلك وفقًا لموقع "سكاي نيوز".
وأوضح أن المعدل العالمي لاستخدام شبكات التواصل هو ساعتين و23 دقيقة يوميا، بارتفاع بلغ دقيقة واحدة عن العام الماضي 2018.
وكان أول إحصاء تناول هذا الأمر في عام 2012، وبلغ حينها دقيقة و30 ثانية، وتصاعدت الأرقام من حينها باطراد، حسب الموقع ذاته.
ولفت الموقع المتخصص في شبكات التواصل، إلى أن هناك 3.48 مليار نسمة يستخدمون هذه الشبكات، أي بمعدل نحو 45 في المئة من سكان الأرض.
و60 في المئة من هؤلاء، يواظبون بشكل مستمر على استخدام شبكات التواصل، فيما استخدم 98 في المئة من هؤلاء هذه المواقع، الشهر الماضي.
وأشار الموقع إلى أن المستخدمين في المنطقة العربية ينفقون 3 ساعات و12 دقيقة يوميا على شبكات التواصل، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد أميركا الجنوبية التي بلغت 3 ساعات و32 دقيقة.
والفلبين كانت الدولة الأولى في العالم، التي يمضي فيها المستخدمون أطول وقت على شبكات التواصل، وبلغ نحو 4 ساعات يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع متخصص: 3.48 مليار نسمة يستخدمون شبكات السوشيال ميديا....والعرب في المركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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