- 1/2
- 2/2
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
وأكدت الهيئة ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، مضيفة أن الرياح معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر:
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري...والعظمى بالقاهرة 36 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.