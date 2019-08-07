الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري...والعظمى بالقاهرة 36

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأكدت الهيئة ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، مضيفة أن الرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر: