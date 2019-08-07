رئيس شركة SoftBank يكشف عن موعد إطلاق هواتف iPhone 11 الجديدة سهوًا

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال المؤتمر الذي كشفت فيه شركة SoftBank Mobile عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، كشف الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Ken Miyauchi من دون قصد أنه سيتم إطلاق تشكيلة iPhone 11 Series الجديدة قبل 10 أيام من نهاية شهر سبتمبر. هذا يعني أن هواتف iPhone الجديدة ستكون متاحة للشراء في اليوم 20 سبتمبر. التاريخ ليس مفاجئًا، فعادة ما تقوم شركة آبل بإطلاق هواتفها الذكية الجديدة في النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام بعد أن تعلن عنها في النصف الأول من نفس الشهر.

قام Ken Miyauchi بتسريب تفاصيل الإطلاق أثناء رده على سؤال من صحفي بشأن قانون الإتصالات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من 1 أكتوبر. هذا القانون الجديد سيفرض على شركات الإتصالات في اليابان فصل تكلفة البيانات عن تكلفة الأجهزة في عقود العملاء، وقد رد السيد Ken Miyauchi بأنه غير متأكد من الطريقة التي ستتعامل بها شركة SoftBank مع إطلاق هواتف iPhone 11 الجديدة بالنظر إلى أنه لن يتم إطلاق هذه الأخيرة إلا بعد تبقي عشرة أيام على بدء العمل بالقانون الجديد. بعد ذلك أدرك خطأه، وسرعان ما حاول التستر على ما قاله، موضحًا أنه ” لا أحد يعلم متى سيتم إطلاق هواتف iPhone الجديدة “، ولكن الضرر قد حدث بالفعل.

وإذا نظرنا إلى عمليات إطلاق هواتف iPhone في الماضي، فقد تم إطلاق iPhone XS و iPhone XS Max في اليوم 21 سبتمبر، بينما تم إطلاق الهاتف iPhone XR في شهر أكتوبر الموالي بسبب بعض المشاكل على مستوى التصنيع. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن تقوم شركة آبل هذه المرة بإطلاق هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة في وقت واحد.