كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أول سيارات ذاتية القيادة في نيويورك تنقل الركاب في ساحة بروكلين البحرية

متابعة-سنيار: يتم إطلاق أول برنامج للمركبات ذاتية القيادة في نيويورك داخل ساحة بروكلين البحرية، وهي حديقة صناعية مساحتها 300 فدان تضم أكثر من 400 شركة صناعية.

اعتبارًا من 7 أغسطس 2019، ستنقل ست سيارات ذاتية القيادة الركاب بين نقاط مختلفة من المجمع، بما في ذلك محطة عبّارات مدينة نيويورك في الرصيف 72 وبوابة كمبرلاند في flushing avenue- نقطة اتصال مهمة لموظفي الوجهة البالغ عددهم 10،000 موظف، وفي البداية، سيكون هناك سائق سلامة ومشغل برامج في السيارة أثناء التشغيل.

ولتحقيق هذه المبادرة، اشتركت ساحة بروكلين البحرية مع optimus ride – وهي شركة تكنولوجيا سيارات ذاتية القيادة متخصصة في تطوير أنظمة مستقلة تماما للبيئات الجغرافية.

وستقوم السيارات بنقل 500 راكب متوقع في اليوم وأكثر من 16000 راكب شهريا، وطوال أيام الأسبوع، من الساعة 7 صباحا وحتى 10:30 مساءا، سيتم تشغيل النظام على حلقة مستمرة بين الرصيف وبوابة كمبرلاند، بينما في عطلات نهاية الأسبوع، سيتم تشغيل النظام بين الرصيف والبناء 77 خلال تلك الفترات الزمنية نفسها.

Advertisements

وقال الدكتور. ريان تشين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ optimus ride: “يعد إطلاق نظام مركباتنا ذاتية القيادة في نيويورك في ساحة بروكلين البحرية بمثابة تأكيد إضافي على أن نظام Optimus Ride ليس وسيلة نقل آمنة وفعالة فحسب، ولكن أيضا أن المركبات المستقلة يمكنها حل مشاكل العالم الحقيقي في بيئات منظمة.

“بالإضافة إلى ذلك، سيوفر نظامنا الوصول إلى الاستقلالية والخبرة للآلاف من الأشخاص، مما يساعد على زيادة قبول هذه التكنولوجيا الجديدة والثقة بها، مما يساعد على دفع مجمل الصناعة إلى الأمام”.

يضيف ديفيد إيرينبرج، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة تطوير ساحة بروكلين البحرية: “مهمة حوض بروكلين البحري هي أن تكون مركزا للابتكار الحضري، ونحن نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتحسين تجارب مستأجرينا وزوارنا”. و”نحن متحمسون لجلب مستقبل النقل إلى نيويورك مع optimus ride، وتزويد 10000 موظف في جميع أنحاء الساحة ومجتمع بروكلين بوصول أكبر إلى سهولة التنقل”.