كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “newron ” تكشف النقاب عن دراجة نارية كهربائية بهيكل خشبي منحني

متابعة-سنيار: كشفت الشركة الفرنسية المصنعة newron عن تصميم دراجة نارية كهربائية تتميز بهيكل خشبي منحني عضويا.

أسفل المنحنيات الخشبية الناعمة لجسم الدراجة، توجد حزمة أسطوانية كبيرة تنطلق باتجاه مقود الدراجة.

يقول نيورون: مع تطور العالم، نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتحسين عروضنا الفنية والتصميمية لجلب السحر إلى الطريق وللناس، وقد قام فريقنا ببناء النموذج الأولي الخاص بنا بنجاح وهو في طريقه لإنشاء دراجة نارية قابلة للتخصيص وحصرية للخبراء الحقيقيين الذين يبحثون عن تجربة وأصول جديدة.

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تتعاون newron مع أنظمة dassault و advans في فرنسا وتعتزم إنشاء 12 من هذه الدراجات النارية في عام 2020.

وتقوم newron حاليا بتطوير ذكاء قيادة مدمج في الدراجة، وتأمل أن يتيح ذلك للدراجين إدخال وجهتهم حتى تتمكن الدراجة من استخدام القوة بأكثر الطرق فعالية.