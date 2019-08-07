كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “URBIE” جهاز ذكي لتنقية الهواء مدمج في وعاء للنبات

متابعة-سنيار:تم إطلاق جهاز تنقية هواء ومزيل رطوبة ذكي جديد عبر Kickstarter، يوفر فلتر هواء صديقا للبيئة مزودا بمجموعة متنوعة من المستشعرات مما يتيح لك مراقبة بيئة منزلك باستخدام تطبيق رفيق للهاتف الذكي.

“URBIE” جهاز لتنقية الهواء مدمج في وعاء النبات، قادر على مراقبة الجسيمات المحمولة بالهواء والتقاطها.

وقال مطورو الجهاز: “جهاز تنقية الهواء ومزيل الرطوبة المبتكر الكل في واحد الذي ينظف الهواء من الشوائب والمركبات العضوية المتطايرة من خلال عملية الترشيح الحيوي صديق للبيئة، كما أنه يقوم بإعادة تدوير المياه من الرطوبة إلى الماء في نباتك عندما يكون عطشانا، مما يحافظ على صحة نباتك لتحقيق أقصى إنتاج من الأكسجين “.

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“يستخدم Urbie Air مراوح قوية لكنها منفصلة تمتص الهواء الملوث وتستخدم الكائنات الحية في تربة نباتك للمساعدة في تقسيم الملوثات إلى مركبات أكثر أمانا، كما أنه يزيل الرطوبة الزائدة من غرفتك، ويحولها إلى تكثيف يغذي نباتك، ويعيد إنتاج الهواء النظيف! ”

تم تجهيز جهاز تنقية الهواء بثلاثة مراوح قوية سرية مع خمسة أجهزة استشعار ذكية تراقب جودة الهواء والرطوبة ودرجة الحرارة، ومستوى خزان المياه والرطوبة النباتية.

Urbie Air متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 99 يورو أو ما يقرب من 91 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى جميع أنحاء العالم خلال شهر مايو 2020.