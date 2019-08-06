كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كاميرات “Arlo Pro & Pro 2” للأمن المنزلي تتلقى دعم “Apple Homekit”

متابعة-سنيار: بعد الإعلان عن الدعم القادم لـ Apple HomeKit في مؤتمر CES 2019 في يناير من هذا العام، أعلنت شركة Arlo المصنعة لأمن المنازل هذا الأسبوع عن توفر خدمة HomeKit للجمهور على كاميراتها الذكية Pro و Pro 2.

بمجرد التثبيت، ستتمكن من الوصول إلى بث الفيديو المباشر مباشرةً من تطبيق Apple Home ووضع كاميرات أمان منزلك إلى جانب ملحقات HomeKit الأخرى مما يلغي الحاجة إلى زيارة تطبيق Arlo.

تستعد Apple أيضا لطرح نظام التشغيل المحمول iOS 13 الجديد الذي سيضيف وظيفة HomeKit Secure Video جديدة تسجل فيديو الكاميرا الذكية وتحميله إلى iCloud.

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لسوء الحظ ، هذه الميزة ليست جزءًا من تطبيق HomeKit القياسي ولم تعلن شركة Arlo عن أي خطط لتصبح واحدة من الشركات المصنعة التي تدعم هذه الوظيفة.

لم يتم الإعلان عن أي أخبار حول دعم Apple HomeKit لكاميرا Arlo Ultra 4K للأمن المنزلي حتى الآن من قِبل Arlo.