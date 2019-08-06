الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 يبدأ بدوره بتلقي تحديث EMUI 9.1

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 والذي تم إطلاقه في الأونة الأخيرة حصل للتو على تحديث EMUI 9.1 والذي لا يزال يستند على نظام Android 9 Pie.

كما أشرنا قبل قليل، لا تزال واجهة المستخدم الجديدة تستند على نظام Android 9 Pie، ولكنها تجلب العديد من التحسينات لنظام التشغيل كما أنها تقوم بإصلاح مجموعة من الأخطاء، فضلا عن إضافة وضع الألعاب GPU Turbo 3.0 الذي يعمل على تعزيز أداء الرسوميات لتوفير أفضل تجربة أثناء اللعب مع تحسين عمر البطارية قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، فتحديث EMUI 9.1 الجديد يجلب معه كذلك نظام الملفات الجديد EROFS من شركة Huawei والذي سيزيد من سرعة القراءة بنسبة 20% ويوفر حوالي 2GB من الذاكرة التخزينية المخصصة لنظام التشغيل.

تحديث EMUI 9.1 للهاتف Huawei Y9 Prime 2019 متوفر حاليًا للتحميل في الهند، ولكننا نتوقع أن يشق طريقه إلى المزيد من ملاك هذا الهاتف في المزيد من المناطق حول العالم في قادم الأيام والأسابيع، على الرغم من أننا لم نحصل على الإطار الزمني للإطلاق في المناطق الأخرى حتى الآن.