الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 القادم قد يدعم الشحن السريع بقوة 45W، وفقا لأدلة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل هاتف غامض من شركة Xiaomi يحمل الإسم الرمزي M1908F1XE، على شهادة 3C مما يشير إلى الإطلاق الوشيك لهذا الجهاز في الصين. لا تكشف لنا شهادة 3C عن الكثير حول هذا الجهاز، ولكنها تؤكد لنا أنه سيدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 45W.

هذا من شأنه أن يجعله أسرع جهاز من شركة Xiaomi من حيث الشحن، وهذا ما يشير بقوة إلى أنه سيكون جهازًا رائدًا. ونظرًا إلى أن تشكيلة Xiaomi Mi Mix هي التي لم يتم تحديثها حتى الآن من قبل شركة Xiaomi، فنحن نعتقد بأن هذا الجهاز الغامض الذي تم رصده اليوم لن يكون سوى Xiaomi Mi Mix 4 على الأرجح.

من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت شركة Xiaomi ستختار Xiaomi Mi Mix 4 أو Xiaomi Mi Mix 5 كإسم لهاتفها الرائد المقبل لأن الرقم 4 يُعتبر سيء الحظ في الصين. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة لديها هواتف تحمل الرقم 4 في الإسم، مثل Xiaomi Mi4 و Xiaomi Redmi Note 4.

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وفي كلتا الحالتين، من المحتمل أن يضم هاتف Xiaomi القادم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومستشعر أفضل للكاميرا سيكون أفضل من المستشعر Samsung 64MP ISOCELL Bright GW1.