صور مسربة جدية تستعرض لنا صناديق Galaxy Note 10+ 5G وهي جاهزة للشحن

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بكشف النقاب عن Galaxy Note10 و +Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10+ 5G يوم غد الأربعاء الموافق لـ 7 أغسطس، ولكن التسريبات تستمر في التدفق. لقد رأينا في وقت سابق من هذا اليوم فقط صورة رسمية تقارن بين حجمي Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، والآن لدينا صورة أخرى، ولكن هذه المرة تعرض لنا وحدات Galaxy Note 10+ 5G.

تعرض لنا الصناديق الإسم الرمزي SM-N976 والذاكرة الداخلية 256 جيجابايت. هذه هي الصناديق التي سيتم شحن وحدات Galaxy Note 10+ 5G من خلالها. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا هذه الصورة كذلك أن الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان مختلفة تشمل Aura White و Aura Black و Aura Glow.

نعرف كل شيء تقريباً عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار حتى تقوم شركة سامسونج بكشف النقاب عن هذه السلسلة يوم غد الأربعاء قبل أن نتأكد من كل شيء. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.