تكنولوجيا: NVIDIA تخطط لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة من أجهزة SHIELD TV قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة NVIDIA للتركيز بشكل أكبر على أجهزة SHIELD TV خلال الفترة القادمة، حيث أكدت أحدث التسريبات خطط الشركة لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة لاحقاً هذا العام.

تراجع إهتمام شركة NVIDIA بسوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الفترة الأخيرة، إلا أن الشركة تتحول إلى التركيز بشكل أكبر في الفترة القادمة على التركيز على تطوير إصدارات جديدة من أجهزة SHIELD TV المميز بنظام تشغيل الأندوريد.

ولقد أطلقت شركة إنفيديا أجهزة تلفاز SHIELD للمرة الأولى برقاقة Tegra X1، إلا أن هذا كفاءة هذا المعالج تراجعت بعد أربع سنوات من إطلاق الجهاز، مقارنة بكفاءة وآداء المعالجات الأخرى، إلا أن المعالج يستخدم من قبل Nintendo في وحدة التحكم في الألعاب Switch بنفس المعالج.

من جانب أخر سجل بعض مستخدمي أجهزة تلفاز SHIELD العديد من الشكاوى لخلل يظهر في الأجهزة في الفترة الأخيرة، إلى جانب إفتقار جهاز الأندوريد لبعض التقنيات الحديثة.

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ولقد أكدت التسريبات على أن إنفيديا قد إعتمدت بالفعل إصدار SHIELD TV في وكالة FCC مؤخراً إستعداداً لإطلاق الجهاز قريباً، كما تعمل الشركة على تطوير إصدار أخر الآن.

كما تشير التسريبات إلى أن الإصدار المقرر إطلاقه قريباً والذي يعرف حالياً ب “sif” سيأتي دون منفذ USB أو tuner، كما يضم الإصدار القادم فتحة لبطاقة ذاكرة SD، أيضاً تشير التوقعات إلى أن إنفيديا ستركز في هذا الإصدار بشكل أكبر على دعم الألعاب، لذا نترقب الإعلان الرسمي من الشركة عن الإصدار الجديد.

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