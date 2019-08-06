سامسونج تصدر الدفعة الأولى من إعلاناتها الترويجية للساعة الذكية Galaxy Watch Active 2

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأحدث Samsung Galaxy Watch Active 2 بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت الشركة الكورية الجنوبية اليوم بإطلاق الإعلانات الترويجية الأولى لهذه الساعة الذكية الجديدة. وفي الإعلان الترويجي الأول يظهر لنا الطباخ Roy Choi. وبالإضافة إلى الطهي، فهو رجل أعمال أيضًا بحيث يدير خمس محلات، ولكن بدلاً من المكتب، فهو يفضل أن يفعل كل شيء من هاتفه أو ساعته. والأفضل من ذلك، أنه معجب بسلسلة الساعات الذكية التابعة لشركة سامسونج علمًا أنه كان يرتدي في السابق الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch Active قبل أن ينتقل الآن إلى Galaxy Watch Active 2.

تحقق الآن من الفيديو لترى كيف تساعده Galaxy Watch Active 2 طوال يومه الحافل. الأمر لا يقتصر فقط على إجراء المكالمات وتلقي رسائل التذكير، بل تزعجه أيضًا عندما يكون جالسًا لفترة طويلة لدفعه من أجل الركض أو ممارسة بعض النشاطات التي تتطلب الحركة. القدرة على تبديل الأحزمة بسرعة وبسهولة تتيح له أيضًا تخصيص هذه الساعة الذكية لتكون قابلة للإستخدام أثناء إنتقاله من العمل في المطبخ إلى الخروج للتنزه ليلاً.

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في حال أُعجبتم بالساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 الجديدة وترغبون في معرفة المزيد عنها، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.