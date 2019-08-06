الهاتف Xiaomi Redmi S2 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من روم Android 9 Pie من أجل الهاتف Redmi S2 في الصين و Redmi Y2 في الهند.

هذا التحديث يبلغ حجمه 1.4 جيجابايت ويحمل البنية رقم MIUI V10.3.3. وبغض النظر عن كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث يتيح لك أيضًا قفل Google Contacts، وإصلاح مشكلة متعلقة بحذف جهات الإتصال من بطاقة SIM، فضلا عن القدرة على تخصيص شاشة القفل.

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وعلاوة على ذلك، فقد قامت العلامة التجارية الصينية في هذا التحديث كذلك بإضافة ساعة لشاشة القفل لا تعمل مع ثيمات الطرف الثالث، وإضافة القدرة على إستخدام بصمة الإصبع لفتح الشاشة الرئيسية بمجرد فتح الهاتف بإستخدام بيانات الوجه والبقاء على شاشة القفل. وإلى جانب ذلك، فقد تم أيضًا في هذا التحديث إصلاح بعض المشاكل المتعلقة بعدم عرض وقت المكالمات بشكل صحيح في وضع Game Turbo، وتحسين مزامنة البيانات على Mi Cloud عبر أجهزة متعددة.

عمومًا، يجري حاليًا إطلاق هذا التحديث عبر الهواء، ولكن من المرجح أن يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى كافة ملاك الهاتف Xiaomi Redmi S2 في جميع أنحاء العالم.