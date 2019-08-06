شركة LG تشوق لهاتف مزدوج الشاشة قبيل إنعقاد معرض IFA 2019 أوائل الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تسعى سامسونج و Huawei إلى الدخول في عصر الهواتف الذكية القابلة للطي مع الهاتفين Galaxy Fold و Huawei Mate X، قررت شركة LG أن تتبع أسلوبًا مختلفًا بعض الشيء.

عندما أطلقت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف LG V50 ThinQ في وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة بإطلاق غطاء واقي يضم شاشة إضافية مما يتيح لك الحصول في نهاية المطاف على هاتف قابل للطي عندما يتم ربط هذا الملحق مع الهاتف LG V50 ThinQ. وكان هذا الغطاء الواقي يأتي مع شاشة OLED بحجم 6.2 إنش ويتيح للمستخدمين إمكانية إستخدام الشاشة الثانية من أجل تعدد المهام أو تشغيل الألعاب أو إلتقاط الصور.

تتطلع شركة LG الآن إلى الإستفادة من ذلك مع الهاتف LG V60 ThinQ المرتقب، والذي سيتم الإعلان عنه في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية برلين في أوائل شهر سبتمبر المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد قامت شركة LG الآن بإطلاق إعلان تشويقي توضح فيه أهمية الشاشة الثانية.

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إذا نظرت عن كثب، فسوف تلاحظ أن الشاشة الثانية تتميز بحجم مطابق لحجم الهاتف الفعلي. وستكون هذه خطوة نحو الأمام علمًا أن الجيل الأول جاء مع شاشة بحجم أصغر وإطار سميك. وبالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الجيل الثاني من الملحق LG Dual Screen أيضًا على شاشة خارجية صغيرة من أجل الإشعارات والوقت والتاريخ.

على الرغم من أنه ليست لدينا المزيد من التفاصيل الآن، إلا أننا نتوقع ظهور المزيد من الأخبار حول جهاز LG القادم قبل الإعلان عنه في اليوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية، برلين.